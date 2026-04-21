El Govern unificará en una web toda la información y recursos sobre la regularización de migrantes

Varias personas hacen cola en una oficina de atención al ciudadano - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha puesto en marcha un portal web que centralizará toda la información, documentación y recursos vinculados al proceso extraordinario de regularización de extranjería y ha impulsado un conjunto de sesiones formativas para profesionales de los servicios públicos y entidades que intervienen en el proceso, que ya han formado a 1.200 personas en 16 sesiones.

Esta herramienta digital permitirá consultar trámites, guías y materiales explicativos, así como localizar puntos de atención y registro en todo el territorio con información actualizada sobre ubicaciones, horarios y servicios disponibles, facilitando así un acceso ordenado, transparente y equitativo, informa el Govern en un comunicado tras el Consell Executiu de este martes.

Además, también se prevé desplegar una estrategia comunicativa específica, con campañas informativas y herramientas digitales que faciliten el acceso a la información y contribuyan a reducir la desinformación.

COLECTIVOS VULNERABLES

Por otro lado, el paquete de medidas adoptado por el Govern también contempla un especial énfasis en el acompañamiento, con una atención prioritaria a colectivos en situación de vulnerabilidad, como personas sin hogar, jóvenes extutelados o mujeres víctimas de violencias machistas.

Se desplegará un sistema "reforzado y coordinado" con los servicios sociales y las entidades del territorio para garantizar una atención accesible y adaptada a cada realidad.

ITINERARIOS DE ACOGIDA E INCLUSIÓN

Más allá del proceso de regularización, el dispositivo incorporará itinerarios de acogida e inclusión que incluirán diagnóstico ocupacional, orientación, apoyo activo en la búsqueda de empleo y acompañamiento continuado.

Con el objetivo de prevenir la recaída en situaciones de irregularidad administrativa una vez finalizado el proceso de regularización, la Generalitat pondrá en marcha una campaña específica de recordatorio de las condiciones de renovación de las autorizaciones administrativas.

Esta actuación pretende garantizar que las personas regularizadas dispongan de información clara, accesible y anticipada sobre los plazos, requisitos y procedimientos necesarios para mantener su situación administrativa regular.

Este enfoque se reforzará con un conjunto de medidas de acogida lingüística, con materiales e información clara sobre los recursos disponibles para aprender el catalán, así como para la ampliación de la oferta formativa y las convocatorias anuales de acreditación, especialmente en los niveles iniciales (A1 y A2).

APOYO A AYUNTAMIENTOS

En este sentido, también se prevé una nueva línea de subvenciones para ayuntamientos y entidades con el objetivo de extender la oferta por todo el territorio, el refuerzo del programa de voluntariado lingüístico y el apoyo de actividades de aprendizaje informal y no formal mediante convenios con la sociedad civil.

La consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha dicho que los consistorios son "fundamentales" en esta atención, especialmente a los más vulnerables para acompañarlos en el proceso y poner los recursos que sean necesarios para una atención más personalizada y con mejores condiciones.

RECURSOS

En relación a los recursos que se destinarán, Paneque ha añadido que el objetivo es asegurar que de aquí al 30 de junio (cuando termina el proceso de regularización extraordinario) todas las personas tengan los mecanismos necesarios a su alcance.

Finalmente, ha expresado que en procesos como este, donde se puede producir cierta acumulación de personas pidiendo información o iniciando los trámites, la valoración del Govern sigue siendo positiva no solo para estas personas individuales, sino "como proyecto colectivo, como país".