El Graduate Program de Damm ha formado a 43 jóvenes profesionales desde 2023

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 43 jóvenes han participado desde 2023 en el Graduate Program, una iniciativa diseñada para atraer, formar e incorporar a jóvenes profesionales en áreas clave de la compañía y que se enmarca en la apuesta de la empresa por la retención de talento.

El programa, promovido por el Área de Desarrollo de Personas, "tiene como objetivo garantizar la continuidad del conocimiento y crear un entorno laboral intergeneracional e innovador", informa en un comunicado este martes.

El Graduate Program de Damm ofrece a los recién graduados una experiencia formativa y laboral de un año de duración en distintas áreas estratégicas de la compañía como ventas, tecnologías de la información (IT), operaciones e innovación.

El Graduate Program se basa en un modelo de acompañamiento y mentoría que asegura la integración de los participantes en la cultura de la compañía y, desde su puesta en marcha en 2023, han participado o están participando 43 personas, de las que 15 se han incorporado a la plantilla de manera indefinida tras finalizar el programa.

"Iniciativas como el Graduate Program son esenciales para asegurar el futuro de nuestra organización. Apostar por el talento joven significa invertir en innovación, en nuevas formas de pensar y en el crecimiento sostenible de la compañía", ha explicado la directora de Desarrollo de personas en Damm, Elísabeth Hernández, quien destaca el entorno de aprendizaje mutuo que genera la convivencia.

El programa se estructura en diferentes itinerarios adaptados a las principales áreas de negocio de la compañía, como el Sales Graduate Program, orientado a jóvenes con vocación comercial y que ofrece una experiencia inmersiva en el área de ventas hostelería, permitiendo conocer de cerca la gestión y el funcionamiento del canal.

NEGOCIOS Y LOGÍSTICA

El Business Suport Program incorpora jóvenes a la Unidad de Negocio de Alimentación, con el objetivo de formarse en un entorno comercial real y adquirir experiencia en gestión de clientes y distribución, y el Tech Graduate Program se centra en el ámbito de las tecnologías de la información e impulsa la especialización en operaciones, ciberseguridad, arquitectura o gestión funcional de sistemas.

El Operations Graduate Program está dirigido a perfiles interesados en logística, compras o planificación de la demanda y el I+D+i Graduate Program permite a los participantes involucrarse en proyectos de desarrollo e innovación vinculados a la mejora y creación de nuevos productos dentro del portafolio de la compañía.