El Gran Premio Solidario de MotoGP en Barcelona es reconocido como mejor GP del 2024

BARCELONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gran Premio Solidario de MotoGP, celebrado el año pasado en el Circuit de Barcelona-Catalunya, que ayudó a recaudar 1,6 millones de euros para los afectados por la DANA en Valencia ha recibido oficialmente el reconocimiento como mejor GP de la temporada pasada.

El ceo de Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta; el presidente de IRTA, Lucio Cecchinello; el presidente de la Federación Internacional de Motociclismo, Jorge Viegas y la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, han hecho entrega del galardón al consejero delegado de Circuits de Catalunya y secretario general de Empresa y Trabajo, Pol Gibert, antes del inicio de la última carrera del mundial en el Circuito Ricardo Tormo de Valencia, informa la Conselleria en un comunicado este domingo.

Los efectos de las lluvias del 29 de octubre de 2024 obligaron a los organizadores a cancelar la carrera en Valencia el año pasado y, pocos días después, se anunció que el Circuit de Catalunya acogería la prueba entre el 15 y el 17 de noviembre, con el objetivo de ayudar a las víctimas de la DANA.

La celebración de este Gran Premio supuso un reto para los profesionales implicados en la organización, que tuvieron que llevar a cabo los preparativos necesarios en dos semanas.

El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper ha destacado que fue "una muestra inequívoca e imparable de solidaridad" y Gibert ha afirmado que es una doble satisfacción recibir este galardón, en primer lugar por ver que el campeonato ha vuelto a Valencia y, en segundo lugar, por el reconocimiento al trabajo realizado, en sus palabras.

Con esta, el Circuit de Barcelona-Catalunya ha recibido este galardón en cuatro ocasiones, siendo las anteriores en 1992, 2001 y 2006.