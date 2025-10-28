El Gran Recapte 2025 busca 7.000 voluntarios a falta de dos semanas

Archivo - Un operario realiza un registro en el Banc dels Aliments de Barcelona en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 17 Gran Recapte de los bancos de alimentos de Catalunya, que se celebrará el 7 y 8 de noviembre, busca 7.000 personas voluntarias a falta de dos semanas, informa este martes el Banc dels Aliments en un comunicado.

La organización ha asegurado que hasta ahora se han inscrito cerca de 7.200 personas para ser voluntarios, la mitad de las necesarias para garantizar el éxito de la convocatoria, bajo el lema 'Ho donem tot' (Lo damos todo).

El voluntariado son 4 horas en un establecimiento colaborador, y los bancos de alimentos constatan que cuando hay voluntarios "las donaciones se multiplican".