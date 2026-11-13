El Gran Recapte comienza en Catalunya con más de 2.000 puntos de recogida y 15.000 voluntarios

Inicio de la campaña Gran Recapte en el Mercat del Clot de Barcelona - BANC DELS ALIMENTS DE BARCELONA

BARCELONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 18 Gran Recapte, impulsado por los bancos de alimentos de Catalunya, ha comenzado este viernes con más de 2.000 puntos de recogida y 15.000 voluntarios con el foco en las "nuevas pobrezas", una realidad que afecta cada vez a más familias que, pese a tener trabajo, no disponen de suficientes recursos para cubrir necesidades básicas como la alimentación.

La campaña, que se desarrolla este viernes y sábado, mantiene el formato mixto de las últimas ediciones, que combina la recogida física de productos alimentarios con las donaciones económicas destinadas a la compra y posterior distribución de alimentos, informa el Banc d'Aliments en un comunicado.

El Gran Recapte ha tenido el Mercat del Clot como espacio de inicio de campaña, con la asistencia del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el conseller de Derechos Sociales e Inclusión, Ramón Moreno, el presidente del Banc dels Aliments de Barcelona, Lluís Fatjó-Vilas, y la directora. Elisabet Viladomiu.

COLLBONI

Collboni ha incidido en las nuevas formas de pobreza porque hay vecinos que "pasan dificultades para acceder a una alimentación de calidad, pese a tener un trabajo estable, y deben escoger entre comprar alimentos y pagar facturas o el alquiler de casa".

El alcalde ha afirmado que las administraciones públicas deben trabajar para "garantizar que no se deba hacer esta elección".

El conseller Raúl Moreno ha destacado que la pobreza y la vulnerabilidad alimentaria "no son problemas individuales, sino retos colectivos y que cuando una familia no puede garantizar una alimentación adecuada, toda la sociedad sale perjudicada".

Fatjó-Vilas ha asegurado que la mitad de las personas que viven de alquiler no tienen suficientes recursos para cubrir las necesidades después de pagar el piso, y Viladomiu ha agradecido la participación del voluntariado del Gran Recapte y de las personas que donarán alimentos y dinero durante el fin de semana.

De los 15.000 voluntarios, 10.500 se despliegan en los puntos de recogida de Barcelona, 2.200 en Tarragona, 1.200 en Girona y 1.100 en Lleida.

ALIMENTOS Y DONACIONES

Los alimentos que los bancos de los alimentos solicitan en las donaciones físicas son principalmente leche, aceite, arroz, pasta, legumbres y conservas de pescado, carne y productos infantiles (también para lactantes).

Las donaciones económicas se pueden hacer este viernes y sábado en las cajas o hasta el 29 de noviembre en la página web del Gran Recapte, a través de bizum y, como novedad este año, al teléfono 900898076.