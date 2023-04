Grau cree que Cs debe supeditarse al proyecto político de Catalunya: "Es donde más falta hace"

Se plantea unir el tranvía por la Diagonal a largo plazo aunque por ahora no es su prioridad

BARCELONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Cs a la Alcaldía de Barcelona, Anna Grau, ha considerado que el partido debe supeditarse al proyecto político de Catalunya porque cree que "es donde más falta hace" y ha lamentado que en alguna ocasión el proyecto catalán se subordinara a los proyectos del resto de España, según ella.

"Creo que durante un cierto tiempo el proyecto político de Cs en Catalunya se supeditó a los proyectos nacionales. Para mí esto ha sido un error", ha afirmado en el marco de una ronda de entrevistas de Europa Press a los candidatos por Barcelona.

Por eso, ha abogado por que pase lo contrario y ha asegurado que no tomará "ninguna decisión en el Ayuntamiento que comprometa esto", si llega a ser alcaldesa o a formar parte del Gobierno municipal.

Para Grau, las elecciones municipales --en concreto en Barcelona-- "será como dejar caer un velo, como cuando quitas una sábana y se ve la cosa tan bonita que hay debajo".

"Van a apartar las brumas, la cortina de humo, se va a ver el verdadero Cs. Creo que la verdadera historia de Cs, lo mejor, empieza ahora. Está por venir", ha añadido.

VOLVER A LOS ORÍGENES

Grau ha apostado por volver a los orígenes del proyecto y ha defendido que si su espacio político continua es porque algo habrán hecho bien --ha dicho literalmente--, porque es codiciado por otras fuerzas, "codiciado, que no necesariamente merecido".

Ha confiado en movilizar el voto "de la esperanza" porque considera que, en Catalunya, el voto de Cs y de otros partidos se ha ido a la abstención, por el derrotismo y el miedo.

"Estoy convencida de que podemos hacerlo, tenemos que hacerlo y, qué puñetas, vamos a hacerlo. Vamos a levantar otra vez la ilusión en Catalunya. Es que hace falta y no lo va a hacer nadie más si no lo hacemos nosotros", ha asegurado.

No obstante, la también diputada en el Parlament, ha lamentado que el grupo municipal en Barcelona "no está suficientemente alineado con el grupo parlamentario", lo que considera que ha restado efectividad política en ambas instituciones.

Ha avanzado que no dejará el escaño de diputada porque así se lo ha prometido al líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, aunque ha apuntado que si es alcaldesa o forma parte del gobierno municipal no podrá "con todo".

NO INVESTIRÁ A COLAU

Ha asegurado que a la alcaldesa y candidata de BComú, Ada Colau, no la puede investir jamás: "Encarna todo lo que yo combato en política, que es la negación de la libertad, la arrogancia, la prepotencia, la ineficacia, la versión más sórdida y sectaria del comunismo", y no ha concretado si lo hará con alguno de los otros candidatos porque desconoce lo que proponen.

Asimismo, ha dicho que nunca se ha planteado una candidatura conjunta con PP y Valents, como propuso la candidata de Valents, Eva Parera, y ha señalado: "Lo mejor de Cs sigue en Cs. Si tú te quieres montar un proyecto político con naranjas fallidas...", ha dicho en referencia a Parera.

LA UNIÓN DEL TRANVÍA

Grau se ha planteado unir el tranvía por la Diagonal a largo plazo y ha optado por reconsiderarlo tras hablar con vecinos, aunque ha remarcado que ahora no es su prioridad: "El tranvía a corto plazo olvidémonos, por mi parte no va a ocurrir. ¿Es algo que a la larga me puedo plantear? Sí".

Ha explicado que su programa cuenta con "cuatro líneas rojas", que son el bilingüismo institucional, parar la implementación de las 'supermanzanas', bajar los impuestos, y abordar la ocupación.