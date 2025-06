El Grec de Barcelona abre este jueves con 'Le Petit Cirque' una programación de 90 espectáculos

Se trata de la primera edición con Leticia Martín como directora

El 49 Festival Grec de Barcelona abrirá este jueves con el espectáculo 'Le Petit Cirque', de los creadores Marie y Yoann Bourgeois junto a la cantautora Pomme en una edición con 90 espectáculos con autores como William Kentridge, Sidi Larbi Cherkaoui y Tiago Rodrigues, y que será la primera con Leticia Martín Ruiz como directora.

En la presentación el lunes del espectáculo inaugural, Leticia Martín aseguró que es un "regalo" poder contar con este espectáculo con el que se celebra la naturaleza y el vínculo entre el ser humano y el medio ambiente.

El festival, que se prolongará hasta el 4 de agosto, reivindica toda la ciudad como escenario, con más de 50 espacios de Barcelona que acogerán el festival y el Teatre Grec y la montaña de Montjuïc como epicentro, con la voluntad de que "el Grec sea más Barcelona y que Barcelona sea un festival", como aseguró la directora.

TEATRE GREC

El Teatre Grec, tras la inauguración de 'Le Petit Cirque', contará en su programación con la música de Clara Peya con 'Corsé' (3 de julio), Lucía Fumero (5 de julio) y Rozalén (7 de julio), que darán paso al montaje 'Ihsane' (11 y 12 de julio), de Sidi Larbi Cherkaoui; el concierto del compositor Max Richter (15 de julio), la versión de Declan Donnellan de 'Los dos hidalgos de Verano' (18 y 19 de julio) con la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

La programación del Grec seguirá con 'Hécube, pas Hécube' (28 y 29 de julio) del actual director del Festival de Avignon Tiago Rodrigues, el homenaje a Pau Riba 'Dioptria - 55' (22 de julio) y 'La Nit del Músic Alt' (25 de julio) sobre la historia de los musicales y la democracia, en el que participará la Banda Municipal de Barcelona tras nueve años sin acudir al festival.

MONTJUÏC

En el Teatre Lliure de Montjuïc se podrán ver la reinterpretación actualizada de 'Faustus in Africa' (27 y 28 de junio, de William Kentridge; 'Renacimiento' (5 y 6 de julio) de La Tristura; 'Cadela força II' (11 y 12 de julio), de Carolina Bianchi y Cara de Cavalo; 'Moeder Courage' (16 y 17 de julio) de Lisaboa Houbrechts, y 'Medea's Kinderen' (21 y 22 de julio) de Milo Rau.

En el Lliure de Gràcia se verá 'Analphabet' (3-5 de julio), de Alberto Cortés; 'Los brutos' (11 y 12 de julio), de Roberto Martín y con Francesco Carril en el papel protagonista, e 'Història de l'amor' (18-20 de julio) de Agrupación Señor Serrano.

El Mercat de les Flors albergará en la programación 'U. Un canto' y 'Save the last dance for me' (28 y 29 de junio) de Alessandro Sciarroni; 'Vortex' (2 y 3 de julio), de Humanhood; 'My fierce ignorant step' (12 y 13 de julio) de Christos Papadopoulos; 'Candy' (25 y 26 de julio) de Pablo Molina y 'Play Dead' (28 y 29 de julio) de People Watching, entre otras.

MÁS ALLÁ DE MONTJUÏC

Más allá de Montjuïc, el TNC tendrá 'The hours' (4-6 de julio), de la directora Eline Arbo, y la Sala Beckett mostrará 'Tu em vas prometre una història d'amor' (26 de junio-27 de julio) de Helena Tornero y 'El monstre' (3-27 de julio) de Josep Maria Miró, que ganó el Premi Quim Masó 2024.

El Teatre Romea presentará 'Gegant' (5 de julio-3 de agosto) protagonizada por Josep Maria Pou, mientras que La Villarroel 'Grand Canyon' (6 julio-3 de agosto), segunda parte de 'Amèrica', y la lectura de 'Cartes d'amor' (28 de julio), con Carme Elias, Ramon Madaula y Sílvia Munt.

El Goya estrenará 'Clavells' (25 de junio-6 de julio), con Oriol Folch, y la adaptación de 'El cuarto de atrás' (9-27 de julio) en el centenario del nacimiento de Carmen Martín Gaite, y el Teatre La Biblioteca acogerá 'La tempestat' de Shakespeare, entre otras salas.

En el apartado musical más allá del Teatre Grec, Paral·lel 62 acogerá a Marina Satti y La Maria (20 de julio) y Arooj Aftab y Mar Pujol (24 de julio); El Molino el 'spoken word' de Aja Monet (10 de julio); el Pati 9 Barris a Josemi Carmona (17 de julio), Sandra Carrasco (18 de julio) y Estevez Paños y Cia (19 de julio).

En su voluntad de llevar el festival a toda la ciudad habrá espectáculos como el concierto urbano 'Teatres de campaña' (5 y 6 de julio) en el Arc de Triomf, la coproducción con el Palau de la Música de 'The veil of the temple' en el Santuari de la Mare de Déu del Carme; una lectura de 'Thoreau: la vida als boscos' (23 y 24 de julio) en el Jardí Botànic, y el traslado de la Sala Montjuïc a las Tres Xemeneies de Sant Adrià, por las obras en el foso del castillo de Montjuïc.