El Gremi de Garatges y Barcelona Oberta impulsarán una movilidad más accesible y sostenible

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gremi de Garatges de Barcelona se ha adherido a Barcelona Oberta como "nuevo partner estratégico", con el objetivo de sumar esfuerzos en la mejora de la movilidad y la accesibilidad urbana, informan ambas entidades en un comunicado este lunes.

El acuerdo parte de la premisa de que movilidad y accesibilidad "son factores esenciales para la dinamización económica y comercial de la ciudad" y del compromiso compartido con el derecho a la libre elección del modelo de movilidad por parte de los ciudadanos, promoviendo un uso responsable y sostenible del vehículo privado en el entorno urbano.

El Gremi de Garatges de Barcelona y Provincia engloba a más de 460 aparcamientos y más de 600 si se incluyen los de otros municipios metropolitanos, con una capacidad para acoger cerca de 120.000 vehículos, con un total de 2,6 millones de metros cuadrados accesibles, en su mayoría las 24 horas del día y los 365 días del año.

Barcelona Oberta agrupa a 24 ejes comerciales, 19 de los cuales situados en la trama urbana consolidada, que necesitan una infraestructura de aparcamiento adecuada para atender a los clientes que acceden en la ciudad en coche, especialmente provenientes del área metropolitana y del resto de Catalunya.

"Con esta alianza, reforzamos la idea de que la movilidad es una pieza clave para la actividad económica de Barcelona", han coincidido los representantes de ambas entidades.