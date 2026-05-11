El Gremi de Recuperació de Catalunya se adhiere a Cecot para reforzar la representación del sector

Acto de adhesión del Gremi de Recuperació a Cecot - CECOT

BARCELONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Cecot y el Gremi de Recuperació de Catalunya han formalizado un acuerdo de colaboración para "establecer sinergias, reforzar la representación institucional e impulsar la competitividad de las empresas del sector de la recuperación y reciclaje", informa la patronal este lunes en un comunicado.

La firma del convenio se ha formalizada en la sede de Cecot en Terrassa (Barcelona) por el presidente de la patronal, Xavier Panés, y el presidente del Gremi, Xavier Riba.

Con esta adhesión, el Gremi se integra en Cecot como colectivo empresarial, accediendo a representación institucional y a un "amplio ecosistema de servicios orientados a la mejora de la competitividad y el crecimiento de sus empresas agremiadas.

Panés ha destacado que la incorporación del Gremi de Recuperació refuerza la voluntad de Cecot de "integrar sectores estratégicos para el desarrollo económico y la sostenibilidad", y ha añadido que el de la recuperación es clave en la economía circular y aporta un gran valor al tejido productivo.

Por su parte, Riba ha subrayado que este acuerdo permitirá ofrecer más recursos y apoyo a sus agremiados, acceder a nuevos servicios y fortalecer su "capacidad de defensa y representación en un entorno cada vez más exigente y competitivo".