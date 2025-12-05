El gremio de las TIC en Catalunya alerta que aplazar el Verifactu "puede frenar la digitalización"

Archivo - Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresas de Informática y Tecnologías de la Comunicación de Catalunya (Aseitec) ha alertado este viernes de que el aplzar la puesta en marcha del sistema Verifactu y la facturación digital "puede frenar la digitalización de miles de empresas".

Según ha explicado la entidad en un comunicado, el retraso generalizado de la entrada en vigor hasta 2027 penaliza a aquellas compañías que habían actuado con previsión y da ventaja competitiva a aquellas que no habían iniciado el proceso de adaptación.

"La planificación, el compromiso y la responsabilidad tecnológica deberían ser valores reforzados por la regulación, no desincentivados", ha añadido la Aseitec, a la vez que recordado que la transición hacia un modelo de facturación digitalizado no debe paralizarse.

En este sentido, la entidad ha pedido a las empresas que utilicen el plazo extra hasta 2027 para llevar a cabo una "replanificación ordenada", que implique mantener los planes de adaptación, no posponer decisiones o trabajar con proveedores que ya cuenten con soluciones tecnológicas, entre otros.

Respecto a las administraciones, Aseitec ha reivindicado la necesidad de un calendario "claro, realista y consensuado, un régimen de transición o crear espacios de diálogo técnico con la Agencia Tributaria.