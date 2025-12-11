Los Gremis de Barcelona piden una ubicación física para la Casa dels Oficis "cuanto antes"

Archivo - Un trabajador prepara barras de pan. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme ha pedido al Ayuntamiento de Barcelona activar la localización y las características del espacio que acogerá la Casa dels Oficis, para que el proyecto esté en marcha "durante este mandado y activarlo cuanto antes".

Así lo ha explicado este jueves la entidad en un comunicado, tras celebrar el resultado de la votación que tuvo lugar en noviembre y contó con el apoyo de todos los grupos municipales para sacar adelante la Casa dels Oficis, "enfatizando todos ellos la necesidad de activarlo por la relevancia de los oficios".

El Consell de Gremis ha destacado la necesidad de contar con un espacio físico para "dar cobertura a las necesidades formativas" del medio centenar de gremios y entidades que se prevé participen en el proyecto una vez este se active.

"En este espacio, se dará cabida a formación teórica y práctica de diferentes oficios, desde pintores, cerrajeros o panaderos, entre muchos otros y que acercará a los profesionales con los futuros profesionales", ha explicado el presidente de la entidad Joan Guillén.

El representante del Consell de Gremis también ha destacado que el proyecto "tendrá un fuerte impacto en la ciudad", y permitirá potenciar los oficios, que son y serán necesarios en la sociedad a pesar de los diferentes avances, ha defendido.