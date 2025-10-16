Grifols amplía su capacidad de producción de diagnóstico en EE.UU. con una nueva planta en San Diego

Empieza a producir tarjetas DG Gel y reactivos de glóbulos rojos

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Grifols ha empezado a fabricar tarjetas DG Gel y reactivos de hematíes (glóbulos rojos) en su nueva planta del campus de San Diego, California (EE.UU.), tras las aprobaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos del país (FDA).

El presidente de Grifols Diagnostic, Antonio Martínez, ha constatado la importancia de EE.UU.: "Sigue siendo el principal mercado para nuestro negocio de diagnóstico y, por tanto, es crucial que ampliemos y diversifiquemos nuestras operaciones" en el país, informa este jueves en un comunicado.

Ha destacado que empezar a fabricar estas tarjetas y estos reactivos en San Diego son "pasos importantes para estar más cerca de los donantes y pacientes" del país y para responder a las crecientes necesidades en medicina transfusional.

Además, ha definido este campus californiano como uno de los centros más importantes de medicina transfusional en el mundo y "uno de los pocos dedicados exclusivamente a este campo".

TARJETAS Y REACTIVOS

Producir la tecnología de tarjetas DG Gel (usada en pruebas de tipado sanguíneo para asegurar la compatibilidad pretransfusional donante-paciente) responde a la creciente demanda de soluciones de tipado sanguíneo en EE.UU.

Cada año se transfunden unos 16 millones de componentes sanguíneos, y es un mercado altamente especializado que se espera que crezca un 6,9% hasta alcanzar los 1.200 millones de dólares en 2030.

También se han empezado a producir reactivos de glóbulos rojos, especialmente formulados a una concentración del 0,8% y que se usan en las tarjetas DG Gel para determinar tanto el grupo sanguíneo como la presencia de anticuerpos inesperados, lo que da seguridad transfusional en las pruebas de compatibilidad.

MÁS CAPACIDAD DE FABRICAR EN EE.UU.

Esta nueva planta amplía a Grifols la capacidad de fabricar en EE.UU. la última década: tiene y opera una de las mayores instalaciones de fraccionamiento de plasma del mundo en Clayton (Carolina del Norte), donde sigue invirtiendo para subir su capacidad; y la presencia de Grifols incluye también 4 plantas en California: Los Ángeles, Vista, Emeryville y San Diego (las dos últimas, del negocio de diagnóstico).

La nueva instalación, diseñada por Grifols Engineering, supera los 6.800 m2, tiene tecnologías de producción muy automatizadas, un laboratorio de control de calidad de última generación, almacén y oficinas, y la nueva planta casi duplica el tamaño del campus en San Diego.

En el campus ya se fabrican los reactivos para el sistema Procleix Panther (usados para el cribado de enfermedades infecciosas en donantes de sangre, plasma y tejidos), y, como centro clave de diagnóstico, el campus supera los 18.200 m2 y las 230 personas de plantilla.

La producción de tarjetas DG Gel y reactivos de glóbulos rojos en EE.UU. se suma a la de las plantas de Parets del Vallès (Barcelona), Düdingen (Suiza) y Melbourne (Australia), por lo que se puede "atender rápidamente las necesidades cambiantes de los clientes en todo el mundo", además de cubrir contingencias en la cadena de suministro.

NEGOCIO DE DIAGNÓSTICO

Desde que se lanzaron las tarjetas DG Gel de Grifols en EE.UU. hace más de 10 años, ha ido aumentando la cuota de mercado de la compañía, y su negocio de diagnóstico en el país crece ahora a un ritmo de doble dígito.

A nivel global, los ingresos de la unidad de negocio de diagnóstico de la empresa crecieron un 2,8% a cambio constante el primer semestre de este año respecto al mismo periodo de 2024; el negocio de tipado sanguíneo crece a ritmo de doble dígito; y Grifols Diagnostic alcanzó un crecimiento del 15% en Norteamérica en 2024.