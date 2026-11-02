Grifols gana 390 millones hasta septiembre, un 28,4% más

Archivo - Sede de Grifols en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Grifols cerró los primeros tres trimestres del año con un beneficio neto de 390 millones de euros, un 28,4% más que en el mismo periodo del año pasado, informa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este lunes.

Los ingresos entre enero y septiembre fueron de 5.614 millones, un 4,6% más a tipo de cambio constante, impulsados por el crecimiento de Biopharma, y el Ebitda ajustado fue de 1.392 millones, un 5% más, con un margen del 24,8%.

A cierre de septiembre, el ratio de apalancamiento neto era de 3,98x, frente a las 4,2x del mismo momento del año pasado y las 5,1x de hace dos años, lo que refleja "los esfuerzos continuados de la compañía por reducir gradualmente su endeudamiento".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)