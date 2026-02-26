Grifols gana 402 millones en 2025, un 156% más, y reduce su deuda hasta 4,2 veces

Resultados de Grifols - EPDATA

BARCELONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Grifols cerró el ejercicio 2025 con un beneficio de 402 millones de euros, un 156% interanual más, y redujo su ratio de apalancamiento hasta 4,2 veces, informa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves.

La empresa cerró el ejercicio con unos ingresos de 7.524 millones, un 7% más a tipo de cambio constante y un 9,1% más en términos comparables.

La empresa ha justificado la mejora de la facturación por el sólido desempeño del negocio de Biopharma, especialmente la franquicia de inmunoglobulinas, así como por el avance en la ejecución de la estrategia y el cumplimiento de hitos de la unidad de negocio de Diagnostic.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)