Grifols prepara la salida a bolsa de su negocio de Biopharma en Estados Unidos

Archivo - El ceo de Grifols, Nacho Abia, en una imagen de archivo- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Administración de Grifols ha aprobado la salida a bolsa en el mercado estadounidense de una participación minoritaria de su negocio de Biopharma en Estados Unidos mediante una oferta pública de venta (OPV).

El objetivo de esta operación es captar capital para "respaldar las prioridades estratégicas de la empresa, entre las que se incluyen la reducción de la deuda y la inversión en crecimiento en mercados donde está avanzando en sus proyectos de autosuficiencia", informa la compañía en un comunicado este martes.

La multinacional catalana ha asegurado que mantendrá la propiedad mayoritaria de este negocio y que la operación refuerza su visión de autosuficiencia, "siendo la única compañía estadounidense del sector que no depende de otros mercados".

Tras la transacción propuesta, el negocio de Biopharma en Estados Unidos contará con su propio Consejo de Administración, un equipo directivo independiente y una estructura de gobierno corporativo dedicados.

Según la empresa, este movimiento busca atraer a inversores interesados en una compañía "centrada exclusivamente en el negocio del plasma y con una estructura de capital simplificada tras la salida a bolsa".

ESTADOS UNIDOS

Grifols ha destacado que esta filial será la "primera y única" compañía del sector en Estados Unidos totalmente autosuficiente, al contar con un modelo integrado que abarca desde la recogida de plasma en sus casi 300 centros hasta la fabricación y distribución.

Actualmente, la firma emplea a más de 14.000 personas en territorio estadounidense y cuenta con "importantes plantas industriales" en California y Carolina del Norte.

La compañía ha subrayado que Biopharma en Estados Unidos suministra más del 60% del plasma mundial y prevé que el sector siga creciendo a tasas de "un dígito alto" en los próximos años.

EGIPTO Y CANADÁ

En paralelo, el grupo ha reafirmado su estrategia de crecimiento basada en proyectos de autosuficiencia en otros mercados clave.

Tras la certificación de la EMA en 2025, Egipto "se ha convertido en el primer país de África y Oriente Medio con un sistema de plasma totalmente integrado que cumple con los estándares internacionales más exigentes, abriendo la puerta a las exportaciones a Europa", ha asegurado la compañía.

En cuanto a Canadá, Grifols mantiene una alianza con Canadian Blood Services (CBS) para elevar la autosuficiencia de inmunoglobulinas del 15% al 50% y "reforzar la seguridad de suministro en uno de los países con mayor consumo per cápita de estas terapias a nivel mundial".

En este mercado, la compañía cuenta con una red de 17 centros de donación y prevé poner en funcionamiento una nueva planta de fraccionamiento en Montreal en el año 2028.