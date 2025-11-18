Grifols recibe la aprobación para usar Thrombate III en pacientes pediátricos en Estados Unidos

Archivo - Sede de Grifols en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Grifols ha recibido la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para ampliar el uso de Thrombate III a pacientes pediátricos diagnosticados con deficiencia hereditaria de antitrombina (DHA), informa este martes.

El DHA es un trastorno de la coagulación sanguínea "frecuentemente infradiagnosticado", que provoca un riesgo superior al promedio de desarrollar coágulos sanguíneos anormales.

Thrombate III es el "primer y único concentrado de antitrombina aprobado para adultos y pacientes pediátricos con DHA", ha explicado Grifols.

El presidente de Grifols Biopharma, Roland Wandeler, ha explicado que la aprobación "refleja el compromiso de Grifols de llegar a más pacientes con tratamientos que mejoren su salud y bienestar".

El tratamiento y la prevención del tromboembolismo en pacientes con DHA suelen requerir anticoagulación, que incluye la reposición de antitrombina mediante concentrado de antitrombina o transfusión de plasma fresco congelado en determinadas situaciones de alto riesgo.