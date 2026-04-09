Grifols refuerza su apuesta por la innovación en la detección precoz del Parkinson

Archivo - Sede de Grifols en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Grifols ha reforzado su compromiso con la innovación en la detección precoz del Parkinson tras presentar los resultados de su plataforma Chronos-PD, que demuestran que los cambios biológicos asociados a la enfermedad pueden aparecer hasta 12 años antes del diagnóstico clínico.

En un comunicado este jueves, en el marco del Día Mundial del Parkinson este sábado 11 de abril, Grifols explica que los datos del estudio piloto se presentaron "recientemente" en la Conferencia Internacional AD/PDTM 2026 en Copenhague (Dinamarca).

Chronos forma parte de un programa más amplio de Grifols orientado a identificar biomarcadores para la detección precoz de enfermedades, basado en un repositorio de más de 100 millones de muestras de plasma propias conectadas con datos del mundo real sobre miles de afecciones.

A partir de muestras de plasma recogidas a lo largo de 15 años, el programa combina IA, proteómica avanzada y datos del mundo real para identificar biomarcadores "capaces de predecir el riesgo de desarrollar la enfermedad y orientar futuros tratamientos".

MUESTRAS

El estudio de prueba de concepto ha analizado más de 2.600 muestras de plasma longitudinales procedentes de casos de Parkinson y controles, y ha medido más de 25.000 tipos de proteínas utilizando cuatro plataformas proteómicas complementarias, que lo convierte en el estudio proteómico longitudinal "más exhaustivo sobre Parkinson realizado hasta la fecha".

Los investigadores han confirmado biomarcadores de Parkinson descubiertos anteriormente y han identificado biomarcadores tempranos reproducibles de la enfermedad, validados en hasta cinco cohortes independientes.

También ha revelado nuevos biomarcadores tempranos de esta enfermedad, incluida una modulación del eje CXCL12 --moléculas de adhesión celular-- integrina, una red de señalización que regula el tráfico leucocitario y la integridad de la barrera hematoencefálica, y que está implicada en la neuroinflamación asociada al Parkinson.