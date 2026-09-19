Grifols refuerza su programa de manejo del Alzheimer con datos de práctica clínica real

Archivo - Sede de Grifols en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Grifols ha reforzado su programa Ambar ('Alzheimer Management by Albumin Replacement') con nuevos datos de práctica clínica real que amplían la evidencia disponible, en pacientes con enfermedad de Alzheimer, sobre la aplicabilidad del recambio plasmático terapéutico con reposición de albúmina.

El estudio Ambar ha demostrado ralentizar en un 61% la progresión de la enfermedad en personas con Alzheimer leve y moderado en comparación con pacientes no tratados, informa Grifols en un comunicado de este sábado.

El programa se desarrolla conjuntamente con Ace Alzheimer Center Barcelona a través del Ambar Center de Barcelona, y el protocolo Ambar ha comenzado a aplicarse en el Hospital HM Sanchinarro (Madrid) y la Clínica Juaneda (Palma).

Además, la compañía catalana mantiene conversaciones con otros centros hospitalarias de España para explorar la incorporación progresiva de este protocolo en nuevos hospitales.

En la reunión Anual de la Sociedad de Neurología (SEN), que se celebrará en Sevilla del 17 al 21 de noviembre, se presentarán nuevos datos de práctica clínica real del programa Ambar.

UN "COMPLEMENTO VALIOSO"

La fundadora y Senior Medical Advisor de Ace Alzheimer Center Barcelona, Mercè Boada, ha afirmado que la evidencia procedente de la práctica clínica real es un "complemento valioso" a los datos obtenidos en los ensayos clínicos.

También contribuye a "ampliar el conocimiento" sobre este abordaje terapéutico y su implementación en pacientes con enfermedad de Alzheimer.

DATOS "ESENCIALES"

El vicepresidente del área de neuro-innovación de Grifols, Antonio Páez, ha asegurado que los datos obtenidos en la práctica clínica habitual son "esenciales" para seguir profundizando en el conocimiento del Alzheimer y el potencial de los distintos abordajes terapéuticos.

"Estos datos contribuyen a ampliar el conocimiento científico sobre la enfermedad y a seguir explorando nuevas opciones que puedan mejorar la atención y la calidad de vida de las personas con Alzheimer y sus familias", ha añadido.