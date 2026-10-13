Grimaldi inaugura un aparcamiento vertical con una planta fotovoltaica en el Puerto de Barcelona

Etore Morace (TrasMed), José Alberto Carbonell (Puerto de Barcelona), Mario Massaorri (Grimaldi España), Àlex Garcia (Puerto de Barcelona) y Girolamo Carignani (Grimaldi Terminal Barcelona) - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell; el consejero delegado del Grupo Grimaldi en España, Mario Massarotti, y el director de Relaciones Institucionales, Miguel Pardo, han inaugurado este martes el nuevo aparcamiento vertical en el enclave con una planta fotovoltaica en la cubierta.

El nuevo aparcamiento, ubicado junto a la Grimaldi Terminal, cuenta con capacidad para cerca de 2.000 vehículos nuevos y más de 6.200 metros cuadrados de paneles solares, que producirán 1.695 MWh anuales, una cantidad superior al consumo de la terminal.

El objetivo final es conectar la planta fotovoltaica a la red para evitar pérdidas de producción y, en todo caso, se ha instalado una planta de baterías con una capacidad de 1,3 MW.

Carbonell ha afirmado que esta infraestructura es una muestra "de la confianza de Grimaldi con el Puerto y su comunidad" y que dan respuesta a la necesidad de aprovechar mejor el espacio creciendo en altura.

Además, ha destacado la apuesta de Grimaldi por las autopistas del mar, que ha definido como una alternativa "eficiente y sostenible" al transporte por carretera.

Ha puesto en valor que la cubierta fotovoltaica da respuesta a las necesidades energéticas de la terminal y ha dicho que es un ejemplo de cómo la sostenibilidad se puede integrar en las decisiones operativas del día a día.

GRIMALDI

Massarotti ha destacado la voluntad de la empresa de impulsar la transición ecológica en el transporte y ha subrayado que, hasta el momento, la compañía ha invertido 50 millones de euros en el Puerto de Barcelona.

Ha explicado que el silo servirá de almacenaje de vehículos nuevos, especialmente procedentes de China, ya que ha dicho que el país asiático exporta cada año 250.000 coches a España y necesitan esta capacidad de almacenaje.

En este sentido, el ceo ha explicado que han incorporado 17 'car carriers' a su flota, de los que 14 ya operan, y que han comprado otros 10 para incrementar esta flota en los próximos años.

Por su parte, Pardo ha destacado que la terminal ya no puede crecer más en superficie, por lo que se ha apostado por el crecimiento vertical, lo que les ha permitido ganar 37.500 metros cuadrados de superficie.