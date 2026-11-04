La gripe en Catalunya registra un registra un "leve ascenso" y se mantiene a nivel basal

Archivo - Una sanitaria prepara la vacuna durante el inicio de la campaña de vacunación, a 26 de septiembre de 2023, en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La gripe en Catalunya ha registrado un "leve ascenso" durante la 42 semana epidemiológica del año, del 26 de octubre al 1 de noviembre, situándose a nivel basal de transmisión.

La incidencia estimada es de 38 casos por cada 100.000 habitantes, según datos de Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (Sivic) recogidos este miércoles por Europa Press.

CONJUNTO DE LAS IRA

La incidencia del conjunto de infecciones respiratorios agudas (IRA) es de 571 afectados por cada 100.000 habitantes, equivalente a 46.772 casos de IRA, por debajo del nivel basal de transmisión.

La distribución de virus muestra el rinovirus como el más predominante (34,1% de las muestras), seguido del Sars-Cov2 (15,8%) y del ParaInfluenza (9,1%).

En la población pediátrica, la positividad de los multitests muestra el Sars-Cov2 como el virus más circulante (7,6%), seguido de la gripe A (6,3%).

La incidencia estimada del Sars-Cov2 se mantiene a niveles bajos de transmisión (73 casos por 100.000 habitantes) y la del VRS, a nivel basal (6 casos por 100.000 habitantes).

INMUNIZACIÓN

La cobertura vacunal entre mayores de 80 años frente a la gripe es actualmente del 47%, y contra el Covid-19, del 39%.

En niños de entre 6 y 59 meses, la cobertura contra la gripe es del 25%; contra el VRS, es del 92,3% en nacidos entre abril y septiembre y del 80,7% en nacidos entre octubre y mayo, con una cobertura total del 91,3%.