La gripe en Catalunya se sitúa a nivel moderado y Salud recomienda la mascarilla en hospitales

BARCELONA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La gripe en Catalunya ha superado el nivel basal de transmisión y se sitúa en el nivel moderado, por lo que la Conselleria de Salud, siguiendo las recomendaciones acordadas por el Ministerio de Sanidad y los CC.AA., aconseja el uso de la mascarilla quirúrgica en áreas sensibles de los hospitales, como unidades oncológicas o de trasplantes.

Asimismo, se intensifica el uso de mascarilla quirúrgica por parte de personas con síntomas y en entornos vulnerables, y en centros residenciales se mantiene su uso continuado por trabajadores con síntomas.

La incidencia de la gripe en Catalunya es de 164 casos por cada 100.000 habitantes, según datos del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (Sivic) recogidos por Europa Press, correspondientes a la 48 semana epidemiológica del año (del 24 al 30 de noviembre).

En la temporada actual, tanto a nivel de positividad de los tests en la población pediátrica como en las incidencias estimadas en adultos, la tendencia de ascenso de la incidencia se ha registrado antes y de forma "más marcada" que en la temporada anterior.

El VRS se mantiene en ascenso desde hace 4 semanas, superando el nivel basal con una incidencia estimada de 53 casos por 100.000 habitantes, y el Sars-Cov2 se mantiene estable a niveles bajos de transmisión con una incidencia estimada de 19 casos por 100.000 habitantes.

En esta semana, todos los ingresos por Covid y el 65% de los ingresos por gripe son de personas mayores de 60 años, mientras el 82% de ingresos por VRS fueron de menores de 4 años.

VACUNACIÓN

La cobertura vacunal frente a la gripe es del 64% para mayores de 60 años y del 50% para personas entre 70 y 79 años, unas cifras que, en el caso del Covid, son del 53% y el 37% respectivamente.

En los niños de entre 6 y 59 meses, la cobertura frente a la gripe es del 36%; contra el VRS, es del 93,5% en los nacidos entre abril y septiembre, y del 71,7% entre los nacidos entre octubre y mayo, lo que representa una cobertura total del 89,2%.