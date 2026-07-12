El grueso del incendio declarado en Aiguamúrcia (Tarragona) se traslada a Querol y Pontons

Imagen del incendio - @BOMBERSCAT

TARRAGONA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grueso del incendio declarado este domingo en Aiguamúrcia (Tarragona) se traslada a Querol y Pontons a última hora de la tarde, se han quemado unas 114 hectáreas de superficie forestal arbolada, y la continuidad forestal de la zona es "extremadamente grande", por lo que la superficie afectada puede crecer mucho.

Lo ha declarado el subinspector de Agents Rurals, Toni Mestres, en declaraciones en Sant Jaume dels Domenys sobre las 20.00 junto al jefe de la región de emergencias de Bombers de la Generalitat en Tarragona, Albert Castellet.

Castellet ha detallado las prioridades: "Del flanco derecho nos queda el último tercio y del flanco izquierdo también nos queda el último tercio. Aún están activos", y ha añadido que el trabajo durante la noche se centrará en estabilizar esas partes.

CAUSAS: NO DESCARTAN NINGUNA HIPÓTESIS

Sobre las causas, Mestres ha dicho que hay varias líneas de investigación: "Aún no descartamos ninguna hipótesis".

Mestres ha agradecido "el gran trabajo que hacen los ayuntamientos" haciendo franjas perimetrales para contener el fuego, y ha puesto como ejemplo las que Querol hizo el año pasado.

Han insistido en pedir que se mantenga el confinamiento de todos los vecinos durante la noche.