Grup Fedefarma y CaixaBank impulsan una alianza para reforzar el apoyo financiero a farmacias

Representantes de Grup Fedefarma y CaixaBank formalizan un acuerdo para apoyar a las farmacias - GRUP FEDEFARMA

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Grup Fedefarma y CaixaBank han formalizado un convenio de colaboración enfocado en reforzar el acceso a soluciones financieras diseñadas específicamente para el sector farmacéutico, informa el grupo cooperativo en un comunicado este miércoles.

En concreto, esta alianza pretende facilitar proyectos de adquisición, modernización y crecimiento de farmacias en condiciones "especialmente competitivas".

La formalización del acuerdo ha reunido, por parte de Grup Fedefarma, al presidente y miembro del Consejo Rector, Xavier Casas; el director general, David Pardo; la directora de Administración y Finanzas, Manuela Groenke, y el director comercial nacional, Miquel Borràs.

Casas ha destacado que el acuerdo supone "un paso más para acompañara las empresas en etapas tan relevantes como la adquisición, la modernización o el crecimiento de su proyecto profesional".

Por su parte, CaixaBank ha sido representada por el Managing Director, Corporate and Investment Banking en CaixaBank CIB, Manuel Barberá; el Executive Director, Oscar Marcos; el Senior Director, Jordi Oriol; el director comercial de Negocios, Antonio Ramón Rodríguez; y el responsable Vertical Pharma, Luis Méndez Rodríguez.

Barberá ha confiado en que esta alianza permitirá "acompañar a los farmacéuticos en momentos decisivos de su actividad profesional, facilitándoles soluciones financieras especializadas y adaptadas a la realidad de su negocio y necesidades".