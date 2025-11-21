Grup Fedefarma destina 28,2 millones a ampliar su almacén de Palau-Solità i Plegamans (Barcelona)

BARCELONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
Grup Fedefarma ha destinado 28,2 millones de euros a la ampliación de su almacén de Palau-Solità i Plegamans (Barcelona), informa en un comunicado este viernes.
La ampliación consta de 10.480 metros cuadrados de almacén y de 1.398 metros cuadrados de oficinas y permite a las instalaciones alcanzar 28.000 metros cuadrados.
La nueva nave cuenta con la máxima robotización e integración con la ya existente, hecho que favorecerá la eficiencia en la preparación de pedidos y permitirá aumentar las rutas simultáneas hacia las farmacias socias.
El centro logístico cuenta con un control y monitorización térmico que garantiza las condiciones de almacenaje necesarias para la distribución.
Además, tiene las zonas operativas requeridas y debidamente identificadas; un plan de validación de equipos, sistemas y operativos; una correcta gestión de cambios; y la realización de análisis de riesgo con un sistema documental y formación contínua.