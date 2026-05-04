Grup Montaner factura 96,9 millones en 2025, un 6,2% más

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BARCELONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía familiar de servicios de recursos humanos Grup Montaner ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación de 96,6 millones de euros, un 6,2% más que el año anterior, informa la empresa este lunes en un comunicado.

Este crecimiento se ha visto impulsado por la inversión en tecnología, automatización de procesos y el refuerzo de los servicios de consultoría, con el objetivo de "aumentar la eficiencia operativa y aportar mayor valor añadido", ha defendido la empresa.

Por líneas de negocio, la unidad especializada en trabajo temporal ha anotado ingresos de 46,3 millones de euros, "manteniendo su crecimiento y consolidando su trayectoria en sectores clave", mientras que los servicios de externalización de procesos han alcanzado los 47,7 millones de euros de facturación.

Por volumen, la compañía ha cerrado un total de 23.098 contrataciones o altas a la seguridad social en el último año, mientras que el grupo ha empleado a 11.287 personas.

El director general de Grup Montaner, Joan Montaner, ha explicado que de cara al futuro, la empresa cuenta con el objetivo de alcanzar los 104 millones de euros de facturación de manera "sostenible".