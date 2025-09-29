El grupo catalán Parlem adquiere la operadora BlauFibra para acelerar su "crecimiento territorial"

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo de telecomunicaciones catalán Parlem ha adquirido la operadora local BlauFibra, que desarrolla su actividad en municipios del Vallès Oriental y Occidental (Barcelona) y ofrece servicios integrales de telecomunicaciones, para acelerar su "crecimiento territorial".

Esta operación se inscribe dentro de la estrategia de expansión del grupo, "basada en un modelo de proximidad, arraigo territorial y eficiencia operativa", informa este lunes en un comunicado.

Con la integración de BlauFibra, con sede en Mollet del Vallès (Barcelona), Grup Parlem incorpora más de 1.700 clientes de fibra óptica, 1.800 de móvil y 550 de servicios complementarios, así como más de 6.000 unidades inmobiliarias cableadas con red de fibra propia.

El ceo de Grup Parlem, Xavier Capellades, ha afirmado que la adquisición refuerza su estrategia de expansión a través de operadoras que comparten sus valores.

"Con BlauFibra ampliamos nuestra presencia en el Vallès y seguimos promoviendo un modelo basado en la proximidad, la calidad y el compromiso con el país", ha añadido.