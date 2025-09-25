Grupo Catalana Occidente distribuirá un dividendo de 0,20 euros por acción el 8 de octubre

Archivo - Sede de la compañía Occident. - OCCIDENT - Archivo

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Grupo Catalana Occidente (GCO) ha acordado la distribución de un dividendo de 0,2 euros por acción el próximo 8 de octubre, informa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves.

El pago del dividendo se hará efectivo con cargo a reservas voluntarias y se aplicarán las retenciones aplicables en el momento de la liquidación.

El último día de negociación con derecho a cobro será el 3 de octubre y el pago se hará efectivo conforme a las disposiciones vigentes para las entidades depositarias.