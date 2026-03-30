El grupo Eneve adquiere la catalana Nemon para ampliar su presencia en el mercado ibérico

Molinos de viento - ENEVE

TARRAGONA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo Eneve, especializado en software y consultoría para comercializadoras y 'traders' de energía, ha adquirido la catalana Nemon, especializada en software SaaS para comercializadoras de energía, para de reforzar su presencia en el mercado ibérico, informan ambas compañías en un comunicado este lunes.

La operación, cuyo importe no ha trascendido, permitirá a Eneve superar los 30 millones de euros de facturación e integrar a una plantilla de 180 profesionales tras incorporar a 30 especialistas, además de poder acompañar a más de 100 comercializadoras de energía en España y Portugal.

Nemon, con sede en Ascó (Tarragona) y que cuenta entre sus clientes con compañías como Barcelona Energia, se ha consolidado en el mercado español en procesos críticos para comercializadoras eléctricas, como la gestión del registro de puntos de suministro, la comunicación con el mercado, la contratación o la facturación.

Con esta integración, podrá ampliar su cartera de servicios en ámbitos como el 'pricing', el 'trading' y el 'gas shipping', manteniendo su estructura y liderazgo operativo local bajo la dirección de Atilano Villanueva.

ESTRATEGIA EN EL MERCADO IBÉRICO

El ceo de Eneve, Michiel Kuiper, ha destacado que el mercado ibérico es "uno de los más dinámicos de Europa" y representa una región estratégica para el grupo.

Por su parte, los fundadores de Nemon, Nàdia Contreras Jordà e Ivan Solé Martínez, han señalado que la operación permitirá a sus clientes acceder a una propuesta tecnológica más amplia sin perder "la cercanía, la continuidad del servicio y la esencia" de la catalana.