El Grupo LEGO rinde homenaje a Gaudí con una Sagrada Familia de 12.060 bricks

El kit de LEGO de la Sagrada Familia - LEGO

BARCELONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo LEGO ha presentado este jueves el set LEGO Architecture Sagrada Familia 12.060 bricks, "un nuevo y detallado modelo inspirado en uno de los edificios más reconocibles y ambiciosos del mundo" cuya finalidad es conmemorar el centenario del fallecimiento de Antoni Gaudí.

"Diseñado para reflejar tanto la escala como el espíritu de la visión de Gaudí, el set ofrece a los constructores una forma inmersiva de explorar la arquitectura de uno de los edificios más complejos y célebres jamás concebidos", informan en un comunicado.

En total, esta construcción cuenta con la cifra de 12.060 bricks, lo que la convierte en "el set de construcción LEGO más grande jamás lanzado, por número de piezas".