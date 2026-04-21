Grupo Moure cerró 2025 con una facturación de 145 millones (+7%)

La estación de Ibiza Sant Antoni, flagship del Grupo Moure - GRUPO MOURE

BARCELONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Grupo Moure, el grupo empresarial familiar que engloba a las empresas Elefante Azul, Autonetoil, Washnet, BIG FISH, Techtail y Kumbra Yachts, ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación de 145 millones de euros, lo que supone un incremento del 7% respecto al año anterior, cuando alcanzó los 135 millones de euros.

En 2025, el precio de la gasolina cayó cerca de un 5% y el gasóleo alrededor de un 3% frente a 2024, "lo que tiene un impacto directo en la facturación", ha informado este martes la compañía en un comunicado.

A pesar de la caída de precios, el grupo "ha continuado en crecimiento" superando los 100 millones de litros y, en este contexto, avanza en su estrategia de diversificación, con una reducción progresiva del peso conjunto de Elefante Azul y Autonetoil, que se sitúa ya en el 86% de la facturación total, frente al 94% registrado en 2024.

Asimismo, Grupo Moure ha reforzado su estructura organizativa durante el ejercicio, alcanzando los 164 empleados directos, lo que representa un crecimiento del 9% respecto al año anterior y pone de manifiesto la evolución sostenida del grupo en términos de actividad y generación de empleo.

MODELO DE NEGOCIO

El presidente ejecutivo de Grupo Moure, Marcos Moure, ha señalado que "2025 ha sido un año de consolidación en un contexto de mercado más exigente" y la empresa ha demostrado la solidez de su modelo de negocio y su para seguir creciendo a través de la diversificación y la eficiencia operativa, ha añadido.

El Grupo ha subrayado, como acciones importantes llevadas a cabo en 2025, la apertura de la nueva flagship del grupo en Ibiza Sant Antoni, un complejo de más de 3.000 m2 que integra los servicios de Elefante Azul, Autonetoil y BIG FISH, desarrollado en gran parte por Washnet, y que representa "un nuevo modelo de centro multifuncional dentro de la estrategia del holding".