El grupo de k-pop Twice actuará en Barcelona el 12 de mayo de 2026

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo de k-pop Twice ha incluido a Barcelona en su gira mundial ' ' y actuará el 12 de mayo de 2026 en el Palau Sant Jordi, informa este martes la promotora Live Nation en un comunicado.

La banda, formada por las cantantes Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu, actuará sobre un escenario 360 grados en el que presentarán su cuarto álbum de estudio, 'This is for'.

Las entradas para el concierto de Twice en el Palau Sant Jordi de Barcelona se pondrán a la venta el 9 de octubre, y se incluye dentro de la gira europea que pasará por Lisboa, París, Berlín, Colonia, Amsterdam y Londres.