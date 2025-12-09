El grupo Prosceni Teatre de la CEU UAO "consolida" su debut profesional y anuncia nuevas funciones

El grupo Prosceni Teatre durante una de las funciones - CEU UAO

BARCELONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo universitario Prosceni Teatre, impulsado por la Universitat CEU Abat Oliba (CEU UAO), "consolida" su debut en el circuito profesional tras reunir a más de 400 espectadores en las primeras funciones de 'La venganza más cómica de Don Mendo', en el Teatre Muntaner de Barcelona, y anuncia nuevas funciones.

Se representará de nuevo este jueves 11 de diciembre y el 2 y 15 de enero, manteniendo la presencia de la compañía en la cartelera barcelonesa durante las próximas semanas, y "marca un hito en la trayectoria del grupo de teatro", informa la CEU UAO en un comunicado este martes.

La propuesta, dirigida por Quim Casas y producida por Nox Martorell, ofrece una "reinterpretación" fresca del clásico de Pedro Muñoz Seca, manteniendo el verso original y el humor satírico que caracteriza a la obra, pero adaptándola a la sensibilidad del público actual, y busca acercar el teatro clásico a nuevas generaciones.