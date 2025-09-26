Un grupo teatral de la unidad psiquiátrica de Brians 2 estrenará una obra en Barcelona en octubre

BARCELONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo de teatro del Parc Sanitari Sant Joan de Déu 'Escenificant Noves Realitats', formado por personas atendidas en la Unidad Hospitalaria de Rehabilitación Psiquiátrica Penitenciaria de Brians 2, estrenará una obra este octubre en la sala Dau al Sec de Barcelona.

Se trata de la pieza colectiva 'El cor és lliure'; el grupo la estrenará "por primera vez" en el circuito profesional de teatro de Barcelona y el estreno será el 3 de octubre y se repetirá el pase el día 5, ha informado este viernes el Parc Sanitari en un comunicado.

La obra, que llega al escenario con coreogragía de Toni Mira, es una creación colectiva que reflexiona sobre la identidad y la esperanza y plantea dudas que "ponen de manifiesto un escenario de luces y sombras" que todas las personas llevan dentro.