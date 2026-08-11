La Guardia Civil desplegará un dispositivo especial en Tarragona por el eclipse

Archivo - Imagen de recurso de un agente de espaldas - GUARDIA CIVIL - Archivo

TARRAGONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil desplegará un dispositivo especial de seguridad en la provincia de Tarragona para garantizar la seguridad durante el eclipse solar este miércoles, ha informado el instituto armado en un comunicado este martes.

El operativo está orientado a reforzar la seguridad y garantizar el orden público en el mar territorial y el litoral, prevenir la comisión de infracciones y delitos y garantizar una respuesta rápida ante cualquier incidencia.

A través del Servicio Marítimo Provincial (SMP) se intensificará la vigilancia en el ámbito de la seguridad marítima, con la vigilancia y prevención en el litoral y sus zonas de influencia, prestando especial atención a las actividades náuticas y a los espacios de mayor concentración de embarcaciones y usuarios con el objetivo de prevenir incidentes relacionados con la navegación.

Por su parte, el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona), de forma coordinada con Agents Rurals, desarrollará actividades específicas para la protección del medioambiente y la prevención de incendios, especialmente en el Parc Natural del Delta de l'Ebre, Parcs Naturals del Ports y Sierra del Montsant.

ESTAFAS

En el ámbito de la ciberseguridad, el Grupo de Información (GIC) y la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) reforzarán la vigilancia ante a posibles fraudes y estafas relacionadas con el eclipse, como la venta fraudulenta de productos para la protección visual, alojamientos y actividades turísticas, entre otros.

El dispositivo se hará en coordinación permanente con los Mossos d'Esquadra, policías locales, Agents Rurals, Protecció Civil, servicios de emergencias, administraciones públicas y resto de organismos implicados.