La Guardia Civil interviene en Urús (Girona) 14,93 kilos de marihuana ocultos en un remolque

GIRONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido 14,93 kilos de marihuana que se encontraban ocultos en el doble fondo de un remolque, que fue detenido en un control de verificación fiscal en la salida del túnel del Cadí, en la carretera C-16 del término municipal de Urús (Girona), informa en un comunicado este jueves.

En la inspección del vehículo, los agentes localizaron documentación española a nombre del conductor, que había presentado una carta de identidad alemana, y ante estas contradicciones, se decidió trasladar su vehículo a dependencias del Instituto Armado en Puigcerdà (Girona) para realizar un registro más exhaustivo.

Tras encontrar 14 bolsas de marihuana envasada al vacío, los agentes detuvieron al conductor, de 53 años, por presunto tráfico de drogas, y tras pasar a disposición del juzgado de guardia, se decretó su libertad a la espera de juicio.