La Guardia Civil rescata a una mujer caída de una moto de agua en Badalona (Barcelona)

El Servicio Marítimo en Catalunya intervino en 32 servicios humanitarios durante 2024 y el primer semestre de 2025

BARCELONA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil rescató este martes en aguas frente a Badalona (Barcelona) a una mujer que había caído al mar desde una moto de agua alquilada, mientras participaba como acompañante en una excursión, informa en un comunicado este jueves.

El rescate se produjo a 1,5 millas náuticas de la costa, una distancia que equivale a casi 3 kilómetros mar adentro, tras recibirse un aviso a las 16:23 horas desde una empresa de alquiler de motos náuticas del Puerto de Badalona, que informó de la caída de una pasajera al agua sin poder precisar su ubicación exacta.

En ese momento, varias embarcaciones y motos de agua de la empresa ya buscaban en un área próxima a 1,5 millas de la costa, y la patrullera S-29, embarcación semirrígida del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, se desplazó de inmediato al lugar.

Mientras Salvamento Marítimo coordinaba medios adicionales, los agentes establecieron un dispositivo de búsqueda por sectores, asignando áreas a las embarcaciones presentes y considerando el viento y la corriente predominantes, ambos con componente sureste desde el momento de la desaparición.

A las 16:50 horas, tras unos 30 minutos de búsqueda coordinada, la tripulación de la S-29 localizó en aguas interiores a la mujer, una turista de 22 años, a más de 1,5 millas náuticas (2,8 kilómetros) mar adentro y a casi 2 millas náuticas (3,7 kilómetros) al este del punto inicial.

Llevaba chaleco salvavidas y presentaba signos de fatiga, aunque sin lesiones, manifestando haber permanecido cerca de una hora en el agua; fue trasladada al Puerto de Badalona, donde rechazó asistencia médica.

Salvamento Marítimo había movilizado para la búsqueda una embarcación y un helicóptero, que se encontraban en ruta cuando se informó de la localización, desactivándose el operativo.

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Catalunya realiza cada verano labores de vigilancia y control para garantizar la seguridad marítima, con especial intensidad en zonas de alta actividad como la costa de Barcelona, y entre sus funciones destacan las inspecciones de titulaciones, seguros, certificados de navegabilidad, respeto del balizamiento y control de actividades de chárter o fondeos en áreas protegidas.

INSPECCIONES DE EMBARCACIONES

En la última campaña, en Barcelona se efectuaron más de 200 inspecciones a embarcaciones y motos de agua, formulando 19 denuncias.

En el ámbito de la seguridad, el Servicio Marítimo en Catalunya intervino en 32 servicios humanitarios durante 2024 y el primer semestre de 2025, entre ellos rescates de nadadores, remolque de embarcaciones sin gobierno, asistencia en incendios a bordo y recuperación de personas en situación de riesgo físico o psíquico.

Entre las actuaciones destacadas figuran el rescate, el 10 de octubre de 2024, de dos personas arrastradas mar adentro mientras practicaban paddle surf, y el 25 de abril de 2025, la localización y auxilio de un hombre con merma psíquica que había escapado de un centro de salud mental y se encontraba en riesgo en el mar.