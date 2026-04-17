Gustavo Petro entrega a Collboni el último retrato artístico en vida de García Márquez

Momento de la entrega del retrato - EUROPA PRESS

BARCELONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha entregado al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el último retrato artístico en vida del escritor Gabriel García Márquez, en un acto que se ha celebrado este viernes en la capital catalana en la biblioteca que lleva el nombre del escritor colombiano.

También ha estado presente en el acto el cantautor Joan Manuel Serrat y responsables de las bibliotecas de Barcelona.

Petro ha destacado que García Márquez es el hombre "más universal" de Colombia, y que mientras que en otros países este reconocimiento está ligado a las armas, en el suyo lo está a las palabras.

"Lo que hace que las palabras sean superiores siempre a las armas. En el mundo de hoy tenemos un poder que basa su poder a partir de armas y dinero, pero olvida que si las palabras se juntan con las multitudes, las palabras y las multitudes son más poderosas que las armas y el dinero juntos", ha dicho.

Collboni ha agradecido el obsequio y ha resaltado las rosas amarillas que aparecen en el retrato, que ha dicho que son "tan icónicas y tan representativas" del escrito, y ha destacado que el retrato estrecha los lazos de Barcelona con Latinoamérica.