Hallan en Cabrera d'Anoia (Barcelona) el cadáver de un anciano con el que convivían 2 familiares

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han localizado el cadáver de un hombre de 75 años con el que dos mujeres familiares convivían desde "hace tiempo" en una casa de la urbanización de Can Formiga de Cabrera d'Anoia (Barcelona), ha avanzado el diario Regió7 y ha confirmado Europa Press en fuentes policiales.

La policía encontró el cuerpo este miércoles por la tarde tras recibir un aviso de los vecinos a través del teléfono 112, que habían alertado de que hacía mucho tiempo que no veían a nadie entrar o salir de la vivienda y que se había acumulado suciedad alrededor.

El cuerpo no tiene signos de violencia y la autopsia permitirá saber la fecha aproximada de la muerte.

Asimismo, la investigación permitirá saber desde cuándo convivían las dos mujeres --madre e hija-- con el cadáver.

Las familiares no están detenidas y están siendo atendidas por los servicios sociales y sanitarios.