Hallan dos estelas ibéricas en una excavación en el Castell d'Algars (Tarragona)

Una intervención arqueológica en el Castell d'Algers, en Batea (Tarragona), ha descubierto fragmentos de dos estelas ibéricas reaprovechadas como material constructivo en la edificación medieval del siglo XIII.

Según informa este miércoles la Agència Catalana del Patrimoni Cultural en un comunicado, se trata de un "descubrimiento inédito" en este sector geográfico que aporta nueva luz sobre la presencia de estos símbolos ibéricos.

El castillo se sitúa estratégicamente sobre una cima dominando uno de los meandros del río Algars y la primera referencia escrita del castilla data de 1153, cuando el conde de Barcelona Ramon Berenguer IV hizo donación de la fortaleza de Miravet y su término a los templarios, incluyendo los castillos de Batea y Algars.

La excavación ha permitido identificar dos estelas ibéricas reutilizadas en el aparato constructivo del castillo medieval, lo que "confirma la presencia de un asentamiento anterior íbero en el mismo emplazamiento o muy cercano".

ESTELAS DE ENTRE LOS SIGLOS III y I a.C

Estas estelas, datadas entre los siglos III y I a.C., presentan decoraciones simbólicas propias de los pueblos ibéricos al sur del Ebro y podrían haber formado parte de un espacio ritual o funerario situado en los contornos del castillo.

Según el arqueólogo y codirector de las excavaciones Pere Rams Folch, el hallazgo de estas estelas ibéricas es "excepcional, tanto por su singularidad como por el contexto arquitectónico donde han sido localizadas".

Las estelas serán trasladadas al Museu de les Terres de l'Ebre para su conservación y estudio, mientras que los arqueólogos continuarán con su trabajo y se iniciarán los trabajos de restauración del castillo y la sacristía, junto a la capilla.