Hereu asegura que la actividad empresarial es "clave" para mantener los niveles de bienestar

Archivo - El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Dice que el Gobierno "ha estado y está al lado de las empresas"

TERRASSA (BARCELONA), 13 (EUROPA PRESS)

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha asegurado que la actividad empresarial es "un trabajo compartido y una responsabilidad clave para mantener los niveles de bienestar", este lunes en la 30 Nit de l'Empresa de Cecot.

También han intervenido el presidente del Parlament, Josep Rull; el conseller Miquel Sàmper; el alcalde de Terrassa (Barcelona), Jordi Ballart; el presidente de Cecot, Xavier Panés; la presidenta del Cercle Cecot de Joves Empresaris, Marta Raventós, y presidente de honor de La Fageda, Cristóbal Colón.

También han estado la consellera Eva Menor; los expresidentes Artur Mas y Pere Aragonès; el presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell; el delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro; el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, o el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, entre otros.

Hereu, que ha participado a través de un vídeo, ha asegurado que la economía española va "por buen camino", y ha puesto como ejemplo la mejora de la calificación de España realizada por las agencias de calificación en las últimas semanas.

"Supone un mensaje de confianza en la economía española", ha dicho, y ha añadido que demuestra la capacidad del Estado de hacer frente a las obligaciones financieras y refuerza la capacidad de financiación.

Ha subrayado que, a pesar de ir por el buen camino, es necesario "continuar apostando" por la reindustrialización, que permite que la economía sea más fuerte, resiliente y capaz de competir con China y Estados Unidos.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Hereu ha señalado que el Gobierno "ha estado y está al lado de las empresas" y ha reafirmado la apuesta por la colaboración público-privada.

Este acompañamiento, ha dicho, debe servir para que las empresas crezcan y que lo hagan apostando por la sostenibilidad y la digitalización.

Por otro lado, ha recordado que el Gobierno ha pedido a la Comisión Europea más concreción para movilizar inversión industrial en sectores como el químico o el de la automoción a través del fondo europeo de competitividad.