Hereu critica que Vox quiere utilizar el área metropolitana de Barcelona: "Están de paso"

El ministro de Industria y candidato del PSC a las elecciones generales por Barcelona, Jordi Hereu, pinta un grafiti tras visitar el museo de arte urbano BesArt, en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

Alerta del peligro de los "nostálgicos" que aseguran que cualquier tiempo pasado fue mejor

SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONA), 16 (EUROPA PRESS)

El ministro de Industria y candidato del PSC a las elecciones generales por Barcelona, Jordi Hereu, ha criticado que Vox y su líder, Santiago Abascal, se hayan querido aprovechar del área metropolitana de Barcelona, tras el acto que celebró este domingo el partido en Cornellà de Llobregat, y ha avisado: "Están de paso".

Lo ha dicho en declaraiones a los medios este lunes tras visitar el museo de arte urbano BesArt, en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), en el parque fluvial del Besòs, junto a las alcaldesas de Santa Coloma y de Sant Adrià de Besòs, las socialistas Mireia González y Filo Cañete, y la número 4 de la candidatura, Belinda Morillo.

"En el área metropolitana constantemente vemos fuerzas políticas que vienen de paso. Ya conocemos a varias, que han venido de paso. Hay gente que quiere utilizar el área metropolitana, y hay gente, la gente del PSC, que siempre que trabajan allí día a día, codo con codo, con la gente", ha defendido.

Todo ello, en respuesta a las palabras de Abascal en Cornellà pidiendo el voto de los catalanes de otros partidos, también socialistas e independentistas, para combatir lo que califica de "califato islámico".

FEUDO SOCIALISTA

El candidato socialista ha replicado que estas fuerzas políticas quieren aprovecharse de los ciudadanos del área de Barcelona, pero que no lo conseguirán porque el PSC obtendrá una "gran victoria" en estos municipios el 29N, que son un tradicional feudo electoral de los socialistas.

El objetivo, ha dicho, es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, logre la reelección para que no lleguen a la Moncloa el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "que no conoce a Catalunya ni la quiere", acompañado de Abascal, al que ha acusado de venir a Catalunya a dividir.

REIVINDICA LA TRANSFORMACIÓN SOCIALISTA

Desde el parque fluvial del Besòs, Hereu ha reivindicado la tarea de transformación urbana del río a su paso por Santa Coloma, Sant Adrià y Barcelona, destacando que ha sido una obra colectiva impulsada por las políticas progresistas de los socialistas en los gobiernos municipales de estas ciudades.

"Últimamente veo demasiado regreso al pasado, desde la nostalgia. 'Oh, qué bien se estaba en los años 70, qué bien se estaba hace 40 años'. Pues no. Que alguien mire las fotografías de aquí y verá que esto no tenía ninguna gracia", ha dicho, refiriéndose, entre otros elementos, a las grandes torres eléctricas que acompañaban el recorrido del Besòs.

Frente a estos nostálgicos a los que derrotarán, ha llamado al voto especialmente de las generaciones que no conocieron el franquismo, para seguir con el proceso de transformación de los progresistas en el Gobierno, que está en "grave peligro de involución" por los que aseguran que cualquier tiempo pasado fue mejor.