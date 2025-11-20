Hereu destaca la apuesta del Gobierno por innovación y circularidad en su visita a Dapibus

BARCELONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha destacado la apuesta del Gobierno por la innovación, el emprendimiento y la circularidad, durante una visita a la sede de Dapibus en Abrera (Barcelona), informa la empresa este jueves.

El ministro ha añadido que "Dapibus reúne estos requisitos con su propuesta de transformación de residuos orgánicos en piensos y abonos" y ha puesto en valor la colaboración público-privada.

El Centro de Biotransformación de la empresa transforma más de 16.000 toneladas de subproductos agroalimentarios al año mediante la larva Black Soldier Fly, generando harinas proteicas, grasas y fertilizantes orgánicos de alto valor para alimentación animal, agricultura y aplicaciones innovadoras en el sector agroalimentario.

Dapibus suministra materias primas para animales de compañía (perros y gatos), así como para porcino, aves, acuicultura y otros sectores de la industria agroalimentaria, "fomentando un aprovechamiento integral de los residuos locales y un modelo productivo más sostenible y eficiente".

El ceo de la compañía, Alex Segura, ha señalado su voluntad de seguir "manteniendo un diálogo cercano con las instituciones para seguir avanzando" en los objetivos de desarrollar soluciones innovadoras y sostenibles que aporten valor al sector agroalimentario y al bienestar animal.