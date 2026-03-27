Hereu destaca el talante de Cuerpo: "Es una nueva gran y magnífica decisión del presidente"

Archivo - El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu (i), y el vicepresidente y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo (d), en una imagen de archivo en el Congreso de los Diputados, a 7 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

Afirma que a Arcadi España le avala el "conocimiento profundo" de la arquitectura institucional de España

SANT VICENÇ DELS HORTS (BARCELONA), 27 (EUROPA PRESS)

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha destacado del buen talante del nuevo vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, además de su talento y sus resultados como ministro de Economía: "Es una nueva gran y magnífica decisión del presidente del Gobierno", ha valorado este viernes en una atención a los medios en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona).

Ha sostenido que su nombramiento como vicepresidente es una magnífica noticia para el Gobierno y para España, y que reforzará "la apuesta por el desarrollo económico" del Ejecutivo, y ha destacado los niveles de crecimiento económico por encima de la media de la Unión Europea.

"Aporta un gran talento, una gran trayectoria, una magnífica conexión con Europa, y un desempeño y un conocimiento de la economía española que yo creo que es un fortalecimiento muy grande para nuestro Gobierno", ha afirmado.

También ha destacado su buen talante y capacidad de diálogo, porque se ha mostrado como un ministro "dialogante con los sectores industriales y económicos del país", y porque sabe liderar equipos.

ARCADI ESPAÑA

Sobre el nombramiento de Arcadi España como ministro de Hacienda en sustitución de María Jesús Montero, Hereu ha dicho que le avala "el conocimiento profundo" de la arquitectura institucional de España, y ha recordado que fue consejero de Hacienda de la Generalitat valenciana.

"Es una persona que conoce perfectamente la arquitectura institucional del país y, por tanto, es una persona también de un talante dialogante y, por tanto, también será un magnífico ministro de Hacienda", ha concluido.