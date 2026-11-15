Hereu lamenta que Rufián ha sido "el que más ha hecho para dividir a la izquierda"

El ministro de Industria y Turismo y candidato del PSC a las generales por Barcelona, Jordi Hereu. - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y candidato del PSC por Barcelona a las elecciones generales, Jordi Hereu, ha lamentado que el candidato de ERC, Gabriel Rufián, haya sido "el que más ha hecho para dividir a la izquierda", pese a presentarse como el que la iba a unificar.

Lo ha manifestado en una entrevista en 'Nació' este domingo recogida por Europa Press, en la que constata que la operación de Rufián de apoyar a una "fuerza minoritaria" en el resto de España restará apoyo al Frente Amplio, a los que ha deseado lo mejor.

"Restará votos y es una dificultad objetiva en muchísimas provincias para que el Frente Amplio tire hacia adelante", a la vez que ha afirmado que los debates personalistas no han ayudado y que los de Ada Colau no han generado lo suficiente para ilusionar a mucha gente.

Por ello, ha evitado llamar al voto útil, pero sí a tener en cuenta la "lógica del voto eficiente" en cada provincia, porque será lo que determinará si el próximo presidente es Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo.

Hereu ha dicho que es posible ganar las elecciones para los socialistas si la participación se sitúa en, al menos, un 75-76%: "Similar a la de 1982", y para ello ha reconocido que con el miedo no basta, sino que deben proponer un programa en positivo.