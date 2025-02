Hereu llama a reforzar el sindicalismo para "plantar cara a este mundo que viene"

Álvarez (UGT) reclama medidas para impulsar el coche eléctrico: "Tenemos las fábricas a punto" GIRONA, 5 (EUROPA PRESS)

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha asegurado que es necesario reforzar el sindicalismo en general y de UGT en particular: "Es evidente que tenemos que plantar cara a este nuevo mundo que viene".

Hereu ha participado este miércoles en la apertura del II congreso de la UGT FICA en Girona, donde también han intervenido el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y la presidenta de la Diputación de Barcelona y portavoz del PSC, Lluïsa Moret.

El ministro se ha referido al nuevo gobierno de Estados Unidos y ha advertido de que "hay gente que quiere poner muros para expulsar a los diferentes, para que no entre gente en búsqueda de oportunidades. Y hay gente que ha decidido que son multimillonarios, han decidido que ahora mandarán".

Ha asegurado que el Gobierno tiene una estrategia para modificar y transformar la industria del automóvil y ha recordado sus inversiones en digitalización y descarbonización: "Sin vosotros no es posible. Y por eso nos interesa tener estrategias industriales en Andalucía, Aragón, Extremadura y Catalunya".

Previamente, Pepe Álvarez había pedido a Hereu medidas para impulsar el coche eléctrico: "Tenemos las fábricas a punto para producir coches eléctricos. Y el problema es que en nuestro país no hay infraestructuras para que se puedan enchufar".

Se ha mostrado convencido de que las fábricas van a empezar a fabricar "centenares de miles de coches eléctricos", pero se tienen que vender, por lo que ha pedido una política fiscal que dé apoyo a este cambio del parque automóvil.

Álvarez se ha referido a la inmigración desde una perspectiva humana, pero también económica: "España tiene que estar más que agradecida a las personas que han venido de otros países a trabajar a nuestro país. Si no fuera por ellos, el crecimiento económico que tenemos no lo podríamos tener. Si no fuera por ellos, el estado del bienestar que tenemos no lo podríamos tener".

Ha negado que los inmigrantes gasten más y ha asegurado que "vienen a trabajar, a deslomarse" por lo que ha instado a poner una barrera a los intransigentes, intolerantes, xenófobos y racistas, en sus palabras.

JUNQUERAS

Oriol Junqueras ha asegurado que "ERC y la UGT son el partido político y el sindicato con más veteranía" en Catalunya, ha asegurado haber compartido muchas luchas, en sus palabras, y le ha tendido la mano para luchar contra las pérdidas de puestos de trabajo, más de 200.000 desde la crisis de 2008, ha dicho.

"Nuestro país no quiere basar su competitividad en salarios bajos y en malas condiciones laborales. Queremos, necesitamos y merecemos basar nuestra competitividad en la enseñanza, en la innovación, en la transferencia de conocimiento, pero también en infraestructuras adecuadas, con la energía que toca y los precios que tocan", ha dicho el dirigente republicano.

MORET

Lluïsa Moret ha llamado a hacer un frente común para defender derechos y libertades frente a aquellos que, ha advertido, los quieren anular: "Ahora toca eso, toca unir, toca trabajar conjuntamente, toca, evidentemente, defendernos ante los que no tienen otra cosa que relatos del odio, fascistas, sexistas, racistas y clasistas".

La dirigente socialista ha instado a parar a la derecha y a la extrema derecha, tras asegurar que representan "una amenaza poderosa, que no es una ficción, que es real, que tiene recursos de todo tipo y que es global, pero también es local, y que, además, quiere eliminar y erradicar a las fuerzas políticas y sindicales progresistas de izquierdas que en estos momentos son el único muro que les ofende".