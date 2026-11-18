El candidato del PSC por Barcelona a las elecciones del 29N, Jordi Hereu - EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y candidato del PSC a las elecciones generales por Barcelona, Jordi Hereu, ha justificado su decisión de no aceptar un debate cara a cara con el candidato de ERC, Gabriel Rufián: "Con quien yo quiero confrontar es con el PP y con Vox", y que su propuesta de un Govern de concentración ante un eventual Gobierno de estos dos partidos es la expresión de que sale ya derrotado a la batalla electoral.

Lo ha afirmado este miércoles en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, al que le ha presentado la presidenta de la Diputación de Barcelona y viceprimera secretaria del PSC, Lluïsa Moret.

Hereu ha dicho que un debate como el propuesto por Rufián es un debate secundario que "no interesa" para conseguir el gran objetivo que es derrotar a la derecha y la extrema derecha.

También que esta propuesta es una distracción en medio del combate, y que cuando uno está en la trinchera, no se debe salir a confrontar con otras fuerzas con las que, ha admitido, se deberán poner de acuerdo tras el 29N: "No vale despistarse. Y creo que hay gente que se está despistando demasiado, y han despistado demasiado. Nosotros no lo haremos".

GOVERN DE CONCENTRACIÓN

Hereu se ha referido también a la propuesta de Rufián de construir un Govern de concentración en Catalunya en caso de una victoria de PP y Vox, y ha considerado que es la expresión de una fuerza que "ya ha salido derrotada al partido", y le ha recordado que lo que está en juego es el Gobierno de España, no el de Catalunya.

Ha asegurado que, en su posición, lo último en lo que pensaría es en la Generalitat, y ha criticado también al candidato del PP, Xavier García Albiol: "Tenemos un alcalde que no quiere dejar de ser alcalde, pero que le han utilizado para presentarse. Otro que ya está pensando en la Generalitat. Es que yo no lo entiendo".

"COALICIÓN" EN FAVOR DE LOS VALORES

Ante el riesgo que para Hereu supondría la llegada de PP y de Vox al Gobierno, ha llamado a una gran movilización y a una "gran agrupación de fuerzas" que concentre en torno a sus siglas a los socialistas y a los que no son socialistas.

Por ello, ha apelado al apoyo de los humanistas, los demócratas, los europeístas y los federalistas: "Hago apelación a una gran, enorme, como nunca, coalición en favor de los valores", y ha pedido tener más fuerza en el próximo Gobierno para que el pilar socialdemócrata esté más presente, en referencia implícita al poder de Frente Amplio.

Según Hereu, PP y Vox plantean una opción regresiva, y que sus consecuencias se sufrirían más allá de una legislatura, sino que la involución puede ser "más sistémica".

FINANCIACIÓN Y FLA

Se ha referido también al nuevo modelo de financiación y la condonación parcial de la deuda del FLA, y ha respondido que no se han llevado al Congreso porque el mandato ha sido complejo, porque ha habido "mucha gente que se ha dedicado a poner muchos palos en las ruedas", y que en ocasiones el Congreso no ha estado a la altura.

Hereu ha defendido estas dos medidas, y ha apelado a una mayoría mucho más clara para ambas y para el traspaso de Rodalies: "Quien quiera esto, que nos dé la mayoría, que lo hacemos inmediatamente".

Y preguntado por si podrán negociar con Junts tras el 29N, ha dicho que los socialistas tienen capacidad de negociación con todo el mundo --"evidentemente con la extrema derecha no", ha puntualizado-- y que trabajarán a partir del diálogo tras las elecciones.

LA HUELGA EN RODALIES

Sobre Rodalies y el incumplimiento de los servicios mínimos durante la huelga de maquinistas, ha defendido el derecho a huelga, pero que se cumplan, y que "tener a los ciudadanos como rehenes" no es la manera de proceder.

Y ha dicho que para mejorar el estado del servicio es necesaria más inversión, pero también más proximidad en la gestión, y ha defendido avanzar en el traspaso de la red a la empresa mixta con la Generalitat: "Me parece un paso fundamental".

MORET: HEREU ES UN "EJEMPLAR" POLÍTICO

En su introducción, Moret ha presentado a Hereu como un magnífico candidato, como una buena persona y un ejemplar político, y con un liderazgo coherente y equilibrado en un momento donde imperan los liderazgos "cada vez más confrontativos, más agresivos, más histriónicos, más individualistas y más egocéntricos".

También ha destacado de él que es capaz de combinar la mirada estratégica con la proximidad a la hora de hacer política, algo que cree fundamental en un momento en que los impactos globales y geopolíticos tienen una "relación directa" y un impacto en las vidas cotidianas de la gente.