Hereu pide movilización para obtener "la victoria desde Catalunya para la España progresista"

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu - Alberto Ortega - Europa Press

BARCELONA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha aceptado ser el cabeza de lista del PSC para las próximas elecciones generales y ha apelado a la movilización en las urnas para obtener "la victoria desde Catalunya para la España progresista".

Lo ha dicho en una intervención en el Consell Nacional extraordinario del PSC este domingo en el que el presidente de la Generalitat y primer secretario de los socialistas catalanes, Salvador Illa, lo ha propuesto como candidato ante una situación con el modelo de sociedad actual "en juego".

La candidatura de Hereu, que ha sido ministro de Industria y Turismo desde noviembre de 2023, fue presidente de Hispasat entre 2020 y 2023 y, anteriormente, entre 2006 y 2011, fue alcalde de Barcelona, será ratificada por el partido el viernes.

La última candidatura del PSC a las elecciones generales, en julio de 2023, la encabezó la expresidenta del Congreso y exministra Meritxell Batet, que a los pocos meses dejó la primera línea política.

"QUINTO PILAR DEL ESTADO DEL BIENESTAR"

Hereu ha puesto el foco en la vivienda y ha asegurado que los socialistas propondrán medidas "que tienen que ser de nueva ambición" ante los retos en esta materia.

"Después de la sanidad, de la educación, de la dependencia, del sistema de pensiones, ahora viene construir el quinto pilar del estado del bienestar, que se llama vivienda", ha sostenido.

Ha apuntado que los socialistas tienen "la palabra como herramienta para convencer desde el respeto a la gente" y un proyecto en positivo ante una situación que ve inédita en la que se utiliza el insulto, la descalificación y la mentira como método.

"Estas próximas semanas se irán quitando la careta. Ayer Feijóo ya expresó un concepto que se llama sacrificio. ¿Qué quieren sacrificar? Yo creo que quieren sacrificar todo aquello por lo que nosotros trabajamos y creemos", ha dicho.

Y ha apelado a los trabajadores, a las mujeres, a los agricultores y también a todo el catalanismo: "Necesitamos el fuerte apoyo de toda la gente de Catalunya que desde siempre ha apostado por una España progresista, una España de la diversidad y una España en la que Catalunya se sienta reconocida".