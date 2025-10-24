Hereu recuerda a Anna Balletbò como una mujer "comprometida con su tiempo y las grandes causas"

Archivo - El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en una imagen de archivo - JUAN MANUEL JIMÉNEZ/EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo y miembro del secretariado nacional del PSC, Jordi Hereu, ha recordado a la periodista y exdiputada del PSC Anna Balletbò, fallecida este viernes a los 81 años, como una mujer valiente, poliédrica, con una gran personalidad y "comprometida con su tiempo y las grandes causas".

En una entrevista en 3catInfo recogida por Europa Press, Hereu ha recordado el papel "muy importante" de Balletbò durante la Transición y en la constitución del PSC, así como su implicación en proyectos de cooperación internacional y en favor de la paz, en sitios como Kosovo, Libia o Gaza, entre otros.

Balletbò fue la única parlamentaria a la que en el asalto al Congreso el 23F los asaltantes permitieron salir del hemiciclo porque estaba embarazada, un episodio que el ministro ha asegurado que es una prueba de la personalidad de la exdiputada: "En un momento tan grave de nuestra historia, es evidente que se mostró como una persona con una importante fortaleza".

Ha destacado también el papel de Balletbò como periodista y su implicación en el debate económico con el impulso de las Jornadas Empresariales de S'Agaró (Girona), y en la defensa de los Derechos Humanos y las libertades a través de la Fundación Internacional Olof Palme.

Finalmente, la ha recordado como una gran militante socialista, ha asegurado que todos los retos encontraban en ella alguien que los analizara y explicara, en sus palabras, y que era una persona firme en sus convicciones: "Perdemos a una gran activista", ha resumido Hereu.