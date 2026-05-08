Hereu reivindica el "papel protagonista" de España en una industria europea sólida y competitiva

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu - DAVID LOPEZ VILLALTA - MINISTERIO

BARCELONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha reivindicado el "papel protagonista de España" en la construcción de una industria europea sólida y competitiva, informa el Ministerio en un comunicado este viernes.

Lo ha dicho este viernes durante su participación en el IND+I 2026, en la que ha destacado que el liderazgo industrial es "una decisión estratégica que exige ambición, cooperación y visión de largo plazo".

"Reforzar la autonomía estratégica europea, reindustrializar con criterios de sostenibilidad y avanzar hacia grandes proyectos paneuropeos capaces de ganar escala y asegurar suministros se sitúan hoy en el centro de la agenda", ha añadido.

El ministro ha señalado que España tiene una posición favorable por el impulso dado a la transición energética, las energías renovables y la digitalización, algo que ha dicho que abre "una ventana de oportunidad para atraer inversión".

Hereu ha concluido insistiendo en que uno de los caminos más eficaces para garantizar el futuro es "dar la batalla por una industria más innovadora, más fuerte y más comprometida".