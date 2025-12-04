Herido crítico el conductor de una furgoneta accidentada en la N-II en Cabanes (Girona)

Archivo - Unas ambulancias, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conductor de la furgoneta accidentada este jueves tras chocar con un camión en la N-II en Cabanes (Girona) ha sido trasladado en estado crítico al hospital Josep Trueta, informan fuentes del Servei Català de Trànsit (SCT) a Europa Press.

El choque se ha producido a las 06.16 horas entre un camión de unas 40 toneladas y la furgoneta, en cuyo choque también ha resultado herida leve otra persona, trasladada al hospital de Figueres (Girona), mientras que ha habido una tercera persona implicada que ha quedado ilesa.

De hecho, se han movilizado cinco dotaciones de Bombers de la Generalitat, que han excarcelado al conductor de la furgoneta que ha quedado atrapado.

Por su parte, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha acudido con cuatro ambulancias.

A las 10.43 la vía sigue cortada y se han hecho desvíos señalizados antes de acceder a la zona del accidente, donde se están retirando los vehículos implicados.